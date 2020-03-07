Бокс: сегодня в Бруклине определится еще один претендент на пояс Джошуа

На кону будет стоять статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA, который принадлежит британцу Энтони Джощуа.
30-летний Адам Ковнацки выступает на профессиональном ринге с 2009 года. За более 10 лет карьеры провел 20 боев, все выиграл, причем 15 раз отправлял соперников в нокаут.
В последнем поединке 3 августа 2019 года Ковнацки единогласным решением судей победил Криса Арреолу (38-5-1), который в 2009 году безуспешно пытался отобрать пояс чемпиона мира по версии WBC у украинца Виталия Кличко.
Что касается Роберта Хелениуса, то финну в этом году исполнилось 36 лет. В профессионалах он выступает с 2008 года и успел провести 32 боя, в которых одержал 29 побед и потерпел 3 поражения.
В активе Хелениуса 18 досрочных побед. Последний бой Роберт провел 30 ноября 2019 года, когда победил техническим нокаутом Матеуса Роберто Осорио.
Представляем вашему вниманию список всех пар файткарда вечера бокса в Бруклине:
Адам Ковнацки — Роберт Хелениус,
Фрэнк Санчес — Джои Давейко,
Ефе Аджагба — Разван Кожану,
Роберт Альфонсо — Карлос Негрон,
Захария Очоа — Ангел Саринана,
Стивен Торрес — Алекс Аджабор,
Фрэнсис Хоган — Брент Орен.