Бокс: сегодня в Бруклине определится еще один претендент на пояс Джошуа

Новости спорта:В субботу, 7 марта, в американском Бруклине состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок в супертяжелом весе между поляком Адамом Ковнацки (20-0, 15 KO) и Робертом Хелениусом (29-3, 18 KO) из Финляндии.

На кону будет стоять статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA, который принадлежит британцу Энтони Джощуа.

30-летний Адам Ковнацки выступает на профессиональном ринге с 2009 года. За более 10 лет карьеры провел 20 боев, все выиграл, причем 15 раз отправлял соперников в нокаут.

В последнем поединке 3 августа 2019 года Ковнацки единогласным решением судей победил Криса Арреолу (38-5-1), который в 2009 году безуспешно пытался отобрать пояс чемпиона мира по версии WBC у украинца Виталия Кличко.

Что касается Роберта Хелениуса, то финну в этом году исполнилось 36 лет. В профессионалах он выступает с 2008 года и успел провести 32 боя, в которых одержал 29 побед и потерпел 3 поражения.

В активе Хелениуса 18 досрочных побед. Последний бой Роберт провел 30 ноября 2019 года, когда победил техническим нокаутом Матеуса Роберто Осорио.

Представляем вашему вниманию список всех пар файткарда вечера бокса в Бруклине:

Адам Ковнацки — Роберт Хелениус,

Фрэнк Санчес — Джои Давейко,

Ефе Аджагба — Разван Кожану,

Роберт Альфонсо — Карлос Негрон,

Захария Очоа — Ангел Саринана,

Стивен Торрес — Алекс Аджабор,

Фрэнсис Хоган — Брент Орен.