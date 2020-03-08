Украинец уступил бывшему сопернику Чисоре, хотя дважды отправлял его в нокдаун

Новости спорта:Иван Радченко уступил известному поляку Артуру Шпильке.

Украинский тяжеловес Сергей Радченко (7-6, 2 KO) потерпел поражение в бою с поляком Артуром Шпилькой (24-4, 16 КО) в польском городе Ломжа на арене Hala Sportowa

Шпилька, который вернулся в тяжелый вес из супертяжелого, активно начал бой, выиграл стартовые два раунда, но неожиданно Радченко в третьем раунде отправил соперника в нокдаун.

Шпилька восстановился, продолжил бой, но в 5-м раунде вновь оказался зажатым у канатов и рефери опять ему отсчитал нокдаун.

В дальнейшем на ринге шел равный бой, в девятом раунде рефери снял с Радченко одно очко за удары предплечьем.

Концовка поединка осталась за польским боксером, которому в итоге двое судей отдали победу 95:93, еще один увидел ничью 94:94.