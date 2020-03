Хелениус забил в углу Кованацки и победил техническим нокаутом (Видео)

В Бруклине на арене Barclays Center польский супертяж (свыше 90,7 кг) Адам Ковнацки (20-1, 15 KO) проиграл финскому ветерану Роберту Хелениусу (30-3, 19 KO) в элиминаторном поединке по версии WBA.

Поначалу Хелениус не успевал за темпом Ковнацки и часто пытался «вязать» соперника клинчем.

Поляк доминировал на ринге, хоть ветеран и пытался огрызаться нечастыми ударами. И все же, казалось, что Ковнацки должен одержать уверенную победу.

Ведь Хелениус не успевал за перемещениями соперника и постоянно спасался клинчами.

