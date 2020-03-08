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Нурмагомедов назвал лучших боксеров мира: Усик и Ломаченко - в списке

Нурмагомедов назвал лучших боксеров мира: Усик и Ломаченко - в списке
13:24 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов высказался о современных боксерах.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не смог выделить лучшего боксера современности, поэтом назвал сразу четырех, среди которых два украинца.

"Сегодня лучшими в боксе являются Александр Усик, Василий Ломаченко и Сауль Альварес. Простите, забыл еще Фьюри. Кто из этих четверых лучше - сложно сказать. Но мне бы очень хотелось увидеть бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Это будет очень интересный поединок. У Усика очень хорошие навыки и техника, впрочем, как и Фьюри. Я бы очень хотел увидеть их бой", — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на канале MMA Fighting в YouTube.

Напомним, что Александр Усик в следующем поединке встретится с Дереком Чисорой. Тайсона Фьюри ждет второй реванш против Деонтея Уайлдера, а Василий Ломаченко проведет объединительный бой против Теофимо Лопеса.

Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон: полное видео пресс-конференции перед боем

Ранее Тайсон Фьюри прокомментировал перспективы Усика в супертяжелом весе.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик, Хабиб Нурмагомедов.
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