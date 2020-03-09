Джаррелл Миллер сделал свой прогноз на бой Джошуа - Фьюри

Новости спорта:Супертяж дал прогноз на возможный поединок.

Непобежденный супертяж Джаррелл Миллер прокомментировал возможный поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

"Я думаю, что Энтони Джошуа никогда не победит Тайсона Фьюри. Проблема в ногах Энтони. Когда он пропускает удары, его ноги как макароны.

Бой с Пулевым - выигрышный для Энтони, но Кубрат тоже может ударить. Это не самый легкий поединок для британского боксера.

Мне очень нравится Тайсон Фьюри. Но если бы мы дрались, он бы меня не победил. Он понимает, что со мной шутки очень плохи", - сказал Миллер в интервью Boxing News 24.

Стоит отметить, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Фьюри и Джошуа может состояться во второй половине ноября.