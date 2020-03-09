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Джаррелл Миллер сделал свой прогноз на бой Джошуа - Фьюри

Джаррелл Миллер сделал свой прогноз на бой Джошуа - Фьюри
15:34 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Супертяж дал прогноз на возможный поединок.

Непобежденный супертяж Джаррелл Миллер прокомментировал возможный поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

"Я думаю, что Энтони Джошуа никогда не победит Тайсона Фьюри. Проблема в ногах Энтони. Когда он пропускает удары, его ноги как макароны.

Бой с Пулевым - выигрышный для Энтони, но Кубрат тоже может ударить. Это не самый легкий поединок для британского боксера.

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Мне очень нравится Тайсон Фьюри. Но если бы мы дрались, он бы меня не победил. Он понимает, что со мной шутки очень плохи", - сказал Миллер в интервью Boxing News 24.

Стоит отметить, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Фьюри и Джошуа может состояться во второй половине ноября.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Джаррелл Миллер.
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