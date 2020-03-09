Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Баскетбольный прыжок, легенда четырех клубов и просто великий игрок: Роналду сыграл 1000 матчей в карьере (Видео)
Баскетбольный прыжок, легенда четырех клубов и просто великий игрок: Роналду сыграл 1000 матчей в карьере (Видео)
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Усик в хэвивейте: все расклады для украинца
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
Звезда голландского футбола сегодня отмечает юбилей: лучшие голы за Баварию (Видео)
Этот день в истории футбола: миланскому Интеру - 112 лет (Видео)
Этот день в истории футбола: миланскому Интеру - 112 лет (Видео)

Чемпион мира отказался от боя с Альваресом

Чемпион мира отказался от боя с Альваресом
19:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Каллум Смит недоволен контрактом на бой/

Чемпион WBA в суперсреднем весе Каллум Смит заявил, что отказался от предложения о бое с Саулем Альваресом, поскольку оно было слишком слабым.

«Они сделали мне предложение, которое, как мне кажется, было слишком слабым. Я отказался. Билли Джо Сондерс отказался от такого же предложения.

Я думал, что мы начнём переговоры и условия изменятся. Но в итоге мне сделали одно предложение, которое меня не устроило, а затем Альварес сказал, что я не хочу с ним драться.

Арум считает Канело непобедимым

Удачи Сондерсу, надеюсь, что у него всё получится. Не думаю, что они хотели видеть меня соперником. Они просто прикрыли свои спины. Я разочарован. Это был бой, который я хотел получить, но хочу пожелать удачи Билли Джо», — приводит слова Каллума Смита BoxingScene.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сауль Альварес, Новости спорта, Новости бокса, Каллум Смит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Три гола и три удаления: Днепр-1 разгромил Мариуполь (Видео)
02 Шахтер и Колос забили семь голов на двоих в матче УПЛ (Видео)
03 Свитолина завоевала титул турнира в Монтерее (Видео)
04 Завершился первый этап УПЛ 2019/20: турнирные расклады
05 Баскетбольный прыжок, легенда четырех клубов и просто великий игрок: Роналду сыграл 1000 матчей в карьере (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь