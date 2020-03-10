"Верну себе пояса": Постол рассказал о настрое на бой с Рамиресом

Новости спорта:Украинский боксер проведет бой за два титула.

В понедельник стало известно, что перенесенный из Китая бой первого полусреднего веса между Хосе Рамиресом и Виктором Постолом состоится 9-го мая.

На кону будут пояса WBC и WBO.

«Я рад, что определились новая дата боя. Я активно тренируюсь, хотя был полностью готов к поединку в феврале. Бой пройдет у соперника дома, но я уже привык драться в чужих стенах».

«Жду этой возможности, готов вернуть себе пояса и снова быть чемпионом», - сказал Постол.

Ранее украинский боксер владел титулом WBC, но потерял его в бою с Теренсом Кроуфордом.