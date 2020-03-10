Арум жестко раскритиковал Джошуа

Новости спорта:Боб Арум уверен в победе Кубрата Пулева над Энтони Джошуа.

Известный промоутер Боб Арум прогнозирует, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа уступит в поединке против Кубрата Пулева.

Бой Джошуа с Пулевым состоится 20 июня в Лондоне, где, уверен промоутер, чемпион окажется в нокауте.

"Я говорю чистую правду. После 20 июня не будет никакого Энтони Джошуа. Он окажется в нокауте. Послушайте, 20 июня на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне Джошуа будет нокаутирован. Сделает это мой подопечный, Кубрат Пулев", - сказал Боб Арум.

Отметим, что сам Пулев в бою против Джошуа надеется воплотить свою мечту в жизнь.