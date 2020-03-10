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Холифилд дал ценный совет Усику

Холифилд дал ценный совет Усику
14:23 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Эвандер Холифилд вспомнил свои бои в супертяжелом весе.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд высказался о перспективах Александра Усика в супертяжелом весе.

Американец считает, что соперники украинца больше его, однако у него есть другое оружие, которое он сможет использовать.

"Усик – действительно хороший боец. У него отличная школа, он левша. Он движется вверх, но в супертяжеловесы сейчас очень крупные. Усик будет сражаться с парнями, которые намного больше его. В свое время мне пришлось делать тоже самое, но тогда супертяжи не могли двигаться как я. У меня были хорошие ноги, и я мог отлично двигаться. Поэтому и побеждал. Усик должен делать также", - цитирует Холифилда klitschko-brothers.com.

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Холифилд также вспомнил спарринги Усика с Владимиром Кличко.

"Слышал, что Усик выглядел очень хорошо в спарринге с Кличко. Если это действительно так, то он знает, что может справиться с любым супертяжем", - сказал Холифилд.

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Бокс, Новости бокса, Эвандер Холифилд, Александр Усик.
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