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Уайлдер активировал опцию реванша с Фьюри

Уайлдер активировал опцию реванша с Фьюри
12:32 Сегодня Телеграф

Новости спорта:

Промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Френк Уоррен заявил, что Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) уже активировал опцию реванша:

«Уайлдер воспользовался правом на реванш. Мы пока не определились с датой, но опция реванша активирована. Если этот бой должен состояться, то мы его проведем. Мы подписали контракт, так что нужно уважать указанные в нем условия.

Мне кажется, что Фьюри раскусил Уайлдера, если только Деонтей не покажет что-то особенное. Он использовал глупые оправдания. Тайсон честно побил его, в тот вечер победил сильнейший.

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Я думаю, что на данный момент Фьюри просчитал как Уайлдера, так и всех остальных супертяжеловесов. Да, один удар может изменить всю динамику боя. Уайлдер несколько раз ловил Фьюри, но Тайсон переносил его удары. Это был поединок, в котором оба бойца показывали свой максимум. Я считаю, что это было лучшее выступление в истории британского бокса. Фьюри уничтожил Уайлдера».

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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