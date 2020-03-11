Мейвезер подтвердил возможность боев с Нурмагомедовым и Макгрегором

Новости спорта:Накануне Хабиб Нурмагомедов предложил Флойду Мейвезеру подраться по особым правилам, а тот запросил за это $ 600 млн.

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, рассказал, что думает по поводу возможных поединков с бойцами MMA Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгком весе, и Конором Макгрегором.

"Если мне удастся развлечь публику и повеселиться, если это будет легко и если с этими двумя парнями можно будет заработать $ 600 млн, то почему нет? В конце концов, когда деньги поступят на мой счёт в банке, дети скажут: папа, я горжусь тобой", — цитирует Мейвезера Boxing News 24.

В августе 2017 года Мейвезер нокаутировал Макгрегора в поединке по правилам бокса.

Ранее сообщалось, что Мейвезер намерен стать владельцем клуба АПЛ.