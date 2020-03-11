Шилдс проведет еще один бой за титул абсолютной чемпионки мира

Новости спорта:Кларисса Шилдс и Мари-Ив Дикер проведут бой за титул абсолютной чемпионки мира.

9 мая в США чемпионка WBO и WBC в первом среднем весе, 24-летняя американка Кларисса Шилдс и 33-летняя обладательница титула IBF в этом весе из Канады Мари-Ив Дикер (на фото) проведут поединок за титул абсолютной чемпионки мира в этом весе, сообщает RDS.

Помимо поясов WBC, WBO и IBF на конку в этом бою будет и вакантный титул суперчемпионки WBA в первом среднем весе. Регулярной чемпионкой WBA в этом весе является Ханна Габриэльс.

Бой пройдет в родном городе Шилдс Флинте, и в понедельник там состоится пресс-конференция.

Напомним, что Кларисса Шилдс уже является двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира в трех весовых категориях и абсолютной чемпионкой мира в среднем весе. В своем предыдущем бою она установила новый рекорд, завоевав чемпионский титул в третьей весовой категории всего в десятом бою на профессиональном ринге.