Известный тренер: Ломаченко не дрался ни с кем, похожим на Лопеса

Новости спорта:Бадди Макгирт назвал фаворита в бою Ломаченко - Лопес.

Легендарный тренер Бадди Макгирт поделился своим мнением по поводу боя между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, который состоится 30 мая:

- Бадди, кто сейчас лучший боец в мире?

- Я по-прежнему назову Теренса Кроуфорда.

- Теофимо Лопес будет драться с Ломаченко 30 мая в Нью-Йорке. Что вы скажете о бое? Теофимо — нокаутер, Ломаченко — хороший боксер. Что скажете?

- Я выберу Теофимо.

- Почему Теофимо?

- Парень может делать это, он может драться. Я ничего не отнимаю у Ломаченко, но я не думаю, что он дрался с кем-нибудь подобным Теофимо.