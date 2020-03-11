Известный тренер: Ломаченко не дрался ни с кем, похожим на Лопеса

Легендарный тренер Бадди Макгирт поделился своим мнением по поводу боя между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, который состоится 30 мая:
- Бадди, кто сейчас лучший боец в мире?
- Я по-прежнему назову Теренса Кроуфорда.
- Теофимо Лопес будет драться с Ломаченко 30 мая в Нью-Йорке. Что вы скажете о бое? Теофимо — нокаутер, Ломаченко — хороший боксер. Что скажете?
- Я выберу Теофимо.
- Почему Теофимо?
- Парень может делать это, он может драться. Я ничего не отнимаю у Ломаченко, но я не думаю, что он дрался с кем-нибудь подобным Теофимо.