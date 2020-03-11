Мать троих детей Мейвезера найдена мертвой в своей машине

Новости спорта:Причина смерти 40-летней Джози Харрис не сообщается.

Джози Харрис, мать троих детей непобеждённого американского боксера, бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, была найдена мёртвой в своей машине, сообщает TMZ.

Полиция предполагает, что смерть не была насильственной.

Отношения Мейвезера и Харрис длились 15 лет. В 2010 году Флойд провёл два месяца в тюрьме за домашнее насилие — он избил женщину на глазах у своих детей. Харрис сообщала, что подобные инциденты происходили как минимум шесть раз.

Позднее Мейвезер отрицал обвинения в домашнем насилии и заявил, что у Харрис были проблемы с наркотиками. В ответ Харрис подала на Мейвезера в суд, потребовав $ 20 млн за клевету. Это дело по-прежнему не закрыто.