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Хирн о коронавирусе: Я не могу представить, чтобы мы провели бой без зрителей

Хирн о коронавирусе: Я не могу представить, чтобы мы провели бой без зрителей
17:43 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эдди Хирн прокомментировал возможность проводить боксерские бои без зрителей.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн представил себе проведение боев без зрителей, как сейчас происходит с другими спортивными мероприятиями из-за коронавируса.

По словам Хирна, такие бои не имеют никакого смысла.

"У нас очень наряженный график и мы надеемся, что арены будут заполнены и все будет как обычно. Я не могу представить, чтобы мы провели поединок без зрителей за закрытыми дверями. Вы можете себе представить, как Энтони Джошуа выходит на бой с Кубратом Пулевым, а за этим наблюдаем только мы с Адамом Смитом? Этого не может быть.

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А представляете, как Дерек Чисора боксирует с Александром Усиком за закрытыми дверями, отправляет его в нокаут ударом, посланным Богом и взбирается на канаты, а этого никто не видит? Если смотреть на это с точки зрения телевизионного продукта, то толпа - это неотъемлемая часть драматургии бокса.

Очень сложно провести вечер бокса за закрытыми дверями. В нашем виде спорта это еще и может отразиться на активности бойцов и их таланте. Конечно, все зависит от решения правительства, которое должно действовать в интересах страны и ее жителей. Будет, как будет. Сейчас у нас все хорошо, впереди невероятный график. Я надеюсь, что мы полностью сможем его придерживаться", - цитирует Хирна Sky Sports.

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Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн.
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