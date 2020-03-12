"Большой, выносливый и сильный": Усик оценил следующего соперника

Новости спорта:Александр Усик прокомментировал следующий бой.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик прокомментировал предстоящий 23 мая в Лондоне на арене О2 поединок против британского супертяжа Дерека Чисоры.

По словам украинца, британец – опасный оппонент, а сам он с нетерпением ждет выступления в столице Англии.

"Поединок в Манчестере в 2018 году был удивительным опытом, теперь я могу сделать это в Лондоне на знаменитой O2 Arena, и мне не терпится снова оказаться перед британскими болельщиками, - отметил Усик. - В тяжелом весе я достиг вершины, теперь хочу сделать тоже в супертяжелом дивизионе. Бой с Чисорой будет настоящим испытанием. Он большой, выносливый и сильный. Помню, как будучи любителем, наблюдал за его боем с Виталием Кличко. Поединок выглядел большим и недосягаемым. Теперь я сам дерусь с Чисорой".

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