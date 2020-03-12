"Вообще не понимает": Чисора оценил Усика

Новости спорта:Дерек Чисора прокомментировал грядущий бой с Александром усиком.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9-0, 23 KO), которому 23 мая в Лондоне предстоит встретиться с бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком, заявил, что на этот раз не будет пытаться раскручивать поединок с помощью оскорблений.

По словам Чисоры, причина в характере будущего соперника и уровне его английского.

"Мы не сможет продать этот бой, оскорбляя парня, так что это событие для фанатов. Потому что если я пошлю его на , он подумает, что я пожелал ему доброго утра. Он же вообще не понимает по-английски. Но он хороший парень, и не делает ничего дурного. Он забавный, ему нравится жизнь, и многое доставляет ему удовольствие. Я даже не могу ничего сказать дурного о нем. Он добился стольких вещей всего за четыре года, это великолепно. Парень потрясающий, и я его большой фанат", - сказал Чисора.

Ранее Усик прокомментировал бой с Чисорой.