Хирн: Я удивлен решением Усика

Новости спорта:По его мнению, победить британца в Лондоне будет очень сложно.

Промоутер Эдди Хирн поделился мнением касательно предстоящего боя между Александром Усиком и Дереком Чисорой, который состоится 23 мая.

«Чисору будет очень сложно победить в Лондоне, поэтому я удивлен, что Усик решил с ним драться. Александр является обязательным претендентом на титульный бой, но он поставил этот статус на кон».

«Усик не рассматривается кем-либо как главный боец в списке, но после его перехода в супертяжелый вес все оценивают возможные бои с ним».

«Ранее я хотел, чтобы Усик сразился с Тони Беллью в хэвивейте, но Александр пожелал стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе».

Бой Усика и Чисоры состоится 23 мая на арене O2 в Лондоне. Поединок станет вторым для украинца в супертяжелом весе — в октябре прошлого года он дебютировал в хэвивейте победой над Чаззом Уизерспуном.