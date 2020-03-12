Третий бой Альвареса и Головкина состоится в сентябре

Новости спорта:В первых двух поединках были зафиксированы ничья и победа мексиканца.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA Сауль Альварес проведет третий бой против обладателя пояса IBF Геннадия Головкина 12 сентября.

Ожидается, что поединок боксеров состоится на арене AT&T в Арлингтоне, штат Техас.

Пока неизвестно, проведет ли Головкин какой-нибудь бой до встречи с Альваресом, поскольку сейчас казахстанец восстанавливается после травмы. В свою очередь, Канело 2 мая сразится с непобежденным Билли Джо Сондерсом.

В первом бою между Головкиным и Альваресом в сентябре 2017 года была зафиксирована ничья. В рематче, который состоялся через год, победу раздельным решением судей одержал мексиканец.