"Реванш за друга": Чисора пригрозил Усику

Новости спорта:Дерек Чисора пообещал устроить войну в ринге с Александром Усиком.

Украинский супертяж Александр Усик проведет бой против Дерека Чисоры 23 мая.

Британец прокомментировал предстоящий бой, пообещав взять реванш за Тони Беллью и устроить войну.

"Война уже близко. Усик думает, что может выйти в ринг с крупными парнями и спастись. Он может быть абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, но 23 мая он узнает, что такое удары настоящего супертяжеловеса.

Усик идет на мою территорию, и я напомню ему, почему он выступал в крузервейте. Я возьму реванш за своего друга Тони Беллью. Это будет война", - цитирует Чисору BoxingNews 24.

Ранее Уайт рассказал, в каком случае Чисора одержит победу над Усиком.