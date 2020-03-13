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Чисора пообещал отобрать "золотой билет" Усика

Чисора пообещал отобрать "золотой билет" Усика
21:07 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Дерек Чисора назвал единственный способ, как Александр Усик может победить его.

Сегодня, 13 марта, в Лондоне (Великобритания) прошла первая пресс-конференция между экс-абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком (17-0, 13 КО) и владельцем пояса WBO Inter-Continental в хевивейте Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Британский боксер заявил, что желает отобрать право обязательного претендента на титул чемпиона мира WBO и самому сразиться с Энтони Джошуа.

"У Усика есть золотой билет на поединок с Энтони. Я собираюсь его забрать. Единственный путь Александра к победе - это отправить меня в нокаут. Но такого не произойдет. Я усердно готовлюсь ко встрече. Посмотрим, как все получится, но я воодушевлен этой возможностью", - рассказал боксер на пресс-конференции.

Усик сделал селфи с Чисорой во время первой дуэли взглядов (Видео)

Напомним, что поединок пройдет 23 мая в Лондоне, на арене O2.

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