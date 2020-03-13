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"Это не будет легкий бой": Красюк высказался о поединке Усик - Чисора

"Это не будет легкий бой": Красюк высказался о поединке Усик - Чисора
21:17 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Александр Красюк прокомментировал грядущий бой Александра Усика.

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика Александр Красюк поделился ожиданиями от боя своего клиента с британцем Дереком Чисорой.

"Многие считают, что Чисора - лучший вариант для Усика. Говорят, что бой с Дереком поможет ему освоиться в супертяжелом весе, проверить свои силы. Я согласен с этим.

Но люди почему-то говорят, что это будет легкий бой для Усика. Я так не думаю. Скорее всего, это будет один из самых больших вызовов в его карьере", - приводит слова Красюка Sky Sports.

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Напомним, что поединок Усик - Чисора пройдет 23 мая в Лондоне, на арене O2. Ранее Чисора пообещал взять реванш за Тони Белью.

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