Президент WBC: Мир реагирует неправильно на пандемию коронавируса

Новости спорта:Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что люди не должны паниковать из-за болезни.

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в мире.

"Я общался со многими экспертами и врачами на тему этого заболевания. После таких разговоров было несложно понять, что мир реагирует неправильно. Пожалуйста, прочтите об этом сами, чтобы понять, что вам не нужно паниковать.

Необходимо продолжать жить своей жизнью, но не забывать о мерах предосторожности", - написал Сулейман в своем Twitter.

Напомним, что разразившаяся пандемия коронавируса парализовала практически весь спорт. Из-за болезни приостановили Лигу чемпионов, АПЛ, Серию А, НБА и перенесли ряд Гран-при Формулы-1.