"Мы наблюдаем за возрождением супертяжелого веса": Усик высказался о ситуации в хэвивейте

Новости спорта:Александр Усик прокомментировал ситуацию в супертяжелом дивизионе.

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал о подготовке к бою с британцем Дереком Чисорой, а также проанализировал текущее положение дел в хэвивейте.

"Великолепно думаю о поединке с Чисорой, буду к нему готовиться. Мне действительно очень нравится боксировать в Великобритании. Коронавирус? Все нормально, мы дезинфицируем руки, кушаем лук, чеснок и радуемся жизни".

"Все, что происходит сейчас в супертяжелом весе, — очень круто. В дивизионе будут крутые поединки, которые войдут в историю. Мы наблюдаем за возрождением супертяжелого веса, потому что раньше был застой, а сейчас появляется много молодых ребят. Из крузервейта переходят непонятные люди (улыбается). Будут хорошие поединки, о которых будут говорить".

Бой Усика и Чисоры состоится 23 мая в Лондоне. В октябре прошлого года украинец дебютировал в супертяжелом весе победой над Чаззом Уизерспуном в результате технического нокаута.