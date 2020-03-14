Скачать
Суббота, 14.03.2020
Барселона в след за другими топ-клубами объявила о карантине
Барселона в след за другими топ-клубами объявила о карантине
Фуркад выиграл свою последнюю гонку (Фото, Видео)
Фуркад выиграл свою последнюю гонку (Фото, Видео)
Украина в сентябре примет Израиль в матче Кубка Дэвиса
Украина в сентябре примет Израиль в матче Кубка Дэвиса
Судьба сезона УПЛ решится 17 марта
Судьба сезона УПЛ решится 17 марта

"Мы наблюдаем за возрождением супертяжелого веса": Усик высказался о ситуации в хэвивейте

"Мы наблюдаем за возрождением супертяжелого веса": Усик высказался о ситуации в хэвивейте
15:09 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Твиттер

Новости спорта:Александр Усик прокомментировал ситуацию в супертяжелом дивизионе.

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал о подготовке к бою с британцем Дереком Чисорой, а также проанализировал текущее положение дел в хэвивейте.

"Великолепно думаю о поединке с Чисорой, буду к нему готовиться. Мне действительно очень нравится боксировать в Великобритании. Коронавирус? Все нормально, мы дезинфицируем руки, кушаем лук, чеснок и радуемся жизни".

"Все, что происходит сейчас в супертяжелом весе, — очень круто. В дивизионе будут крутые поединки, которые войдут в историю. Мы наблюдаем за возрождением супертяжелого веса, потому что раньше был застой, а сейчас появляется много молодых ребят. Из крузервейта переходят непонятные люди (улыбается). Будут хорошие поединки, о которых будут говорить".

Менеджер Чисоры рассказал, почему его подопечный победит Усика

Бой Усика и Чисоры состоится 23 мая в Лондоне. В октябре прошлого года украинец дебютировал в супертяжелом весе победой над Чаззом Уизерспуном в результате технического нокаута.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, WBO, Новости бокса, Александр Усик, Александр Усик - Дерек Чисора, Усик - Чисора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гол Гармаша и красная Морозюка: обзор матча Ризеспор - Анкарагюджю (Видео)
02 Биатлон: результаты женского спринта в Контиолахти 13.03.20 (Фото, Видео)
03 Клуб Суперлиги распустил команду (Видео)
04 Гармаш отметился голом в чемпионате Турции (Видео)
05 "Не может быть никакой альтернативы": Клопп обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь