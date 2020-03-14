Усик рассказал о взаимоотношениях с братьями Кличко

Новости спорта:Александр Усик рассказал о взаимоотношениях с легендами мирового бокса - братьями Кличко.

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик, который проведет второй бой в супертяжелом весе против Дерека Чисора, высказался об отношении к Виталию и Владимиру Кличко.

"У меня невероятные отношения с братьями Кличко. Мы несколько дней назад виделись с Виталием, он созвонился с Владимиром, мы разговаривали по телефону.

Они мне дают советы. Владимир бывает приезжает в лагерь и спаррингует со мной. Он корректный парень и не говорит о сильных или слабых сторонах Джошуа. Он просто делает то, что необходимо мне", - рассказал Усик в интервью Behind the gloves.

Британец Дерек Чисора признался, что ему сложно найти спарринг-партнеров, которые будут напоминать его будущего соперника. Напомним, что поединок Усик - Чисора пройдет 23 мая в Лондоне.