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Усик рассказал о взаимоотношениях с братьями Кличко

Усик рассказал о взаимоотношениях с братьями Кличко
21:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Александр Усик рассказал о взаимоотношениях с легендами мирового бокса - братьями Кличко.

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик, который проведет второй бой в супертяжелом весе против Дерека Чисора, высказался об отношении к Виталию и Владимиру Кличко.

"У меня невероятные отношения с братьями Кличко. Мы несколько дней назад виделись с Виталием, он созвонился с Владимиром, мы разговаривали по телефону.

Они мне дают советы. Владимир бывает приезжает в лагерь и спаррингует со мной. Он корректный парень и не говорит о сильных или слабых сторонах Джошуа. Он просто делает то, что необходимо мне", - рассказал Усик в интервью Behind the gloves.

"Мы наблюдаем за возрождением супертяжелого веса": Усик высказался о ситуации в хэвивейте

Британец Дерек Чисора признался, что ему сложно найти спарринг-партнеров, которые будут напоминать его будущего соперника. Напомним, что поединок Усик - Чисора пройдет 23 мая в Лондоне.

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Виталий Кличко, Владимир Кличко, Дерек Чисора, Бокс, WBO, Новости бокса, Александр Усик, Александр Усик - Дерек Чисора, Усик - Чисора.
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