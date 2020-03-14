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Бой за Кубок Мухаммеда Али в первом тяжелом весе перенесен

Бой за Кубок Мухаммеда Али в первом тяжелом весе перенесен
21:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:21 марта в Риге (Латвия) должен был завершиться второй сезон Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе.

В его финальном поединке должны были встретиться чемпион мира по версии IBF Юниер Дортикос (24-1, 22 КО) и бывший чемпион мира Майрис Бриедис (26-1, 19 КО).

Теперь же стало известно, что поединок перенесён на 16 мая, сообщает официальный сайт WBSS. Решение принято из-за пандемии коронавируса, которая лишь набирает обороты в Европе.

Напомним, Дортикос на пути к финалу сломил сопротивление Матеуша Мастернака и Эндрю Табити, а Бриедис справился с Ноэлем Гевором и Кшиштофом Гловацки.

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Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 59 заразившихся.

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Бокс, Новости бокса, WBSS, Юниер Дортикос, Майрис Бриеди, Майрис Бриедис - Юниер Дортикос.
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