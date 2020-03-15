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Украинские боксеры вышли в 1/8 финала олимпийской квалификации

Украинские боксеры вышли в 1/8 финала олимпийской квалификации
11:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В Лондоне (Великобритания) стартовала европейская олимпийская квалификация по боксу.

В первый день турнира украинские боксеры одержали три победы из четырех.

Николай Буценко (весовая категория до 57 кг) досрочно выиграл у представителя Дании Фредерика Йенсена, супертяж Цотне Рогава из Одессы не оставил шансов своему литовскому визави Алгирдасу Баниулису, а в женском турнире Татьяна Коб (51 кг) единогласным решением судей взяла верх над Анахим Агаевой из Азербайджана.

Борьбу за олимпийскую лицензию досрочно завершила Марина Малеваная (60 кг), которая уступила Эсри Йылдиз из Турции.

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Европейский квалификационный турнир на Игры-2020 в Токио пройдет до 24 марта.

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Лондон, Олимпиада, Бокс, Цотне Рогава, Олимпийскя лицензия.
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