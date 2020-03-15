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Хэй считает, что Усик "сделал ошибку"

Хэй считает, что Усик "сделал ошибку"
14:02 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Дэвид Хэй высказался о грядущем бое Усик - Чисора.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях менеджер Дерека Чисоры Дэвид Хэй считает, что его клиент сумеет удивить бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика и победит его в доминирующем стиле.

"Думаю, в этот раз Александр делает ошибку. Он не понимает, чего ему будет стоить бой с Чисорой. Не понимает, что значит биться с парнем, который весит 120 кг. Конечно, он попробует проводить подходящие спарринги, но тренер не позволит в спаррингах происходить тому, что будет делать в бою Чисора. Дерек ошеломит Усика.

Он сделает с ним то же самое, что Фьюри сделал в поединке с Уайлдером. Удивительно смотреть, как аутсайдер одерживает победу в доминирующем стиле, и в этот раз мы увидим то же самое", — приводит слова Хэя BoxingScene.

Ранее Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера.

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Все по теме:

Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Бокс, WBO, Новости бокса, Александр Усик, Александр Усик - Дерек Чисора, Усик - Чисора.
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