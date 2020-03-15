Невада запретила проведение вечеров бокса и ММА

Новости спорта:Запрет продлится до 25 марта

Спортивная комиссия штата Невада в субботу проголосовала за запрет проведения любых вечеров спортивных единоборств на территории штата до 25 марта в связи с ситуацией с распространением коронавируса, которая уже привела к отмене или переносу многих публичных мероприятий.

Ранее аналогичное решение приняла спортивная комиссия штата Калифорния, где проведение шоу запрещено до 31 марта.

25 марта состоится очередное заседание Комиссии, и в оставшееся до него время на исполнительного директора Боба Беннета возложена обязанность подготовить рекомендации для членов комиссии относительно ситуации с коронавирусом, на основании которых они примут решение о снятии или дальнейшем продлении запрета.

Ранее сообщалось, что в США и Канаде отменяют вечера бокса из-за коронавируса.