Бой Ломаченко - Лопес под угрозой переноса

Новости спорта:Объединительный поединок может быть отложен на более позднее время.

Бой за абсолютное чемпионство в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) может быть перенесен из-за коронавируса.

Об этом сообщил известный инсайдер Майк Коппинджер, который процитировал руководителя промоутерской компании Top Rank Боба Арума.

"Арена Madison Square Garden собиралась дать крупную гарантию, чтобы заполучить этот бой. Если не будет зрителей, то это предложение станет неактуальным. В таком случае мы ни черта не сможем сделать, разве что объяснить бойцам сложившуюся ситуацию".

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко - Лопес должен пройти 30 мая.

В список боев, которые могут перенести, попал и чемпионский поединок Сауль Альварес – Билли Джо Сондерс, запланированный на 2 мая.

Ранее сообщалось, что Роналду сдает свои отели под бесплатные больницы.