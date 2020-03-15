Усик признался, что "болен новым вирусом" (Видео)

Новости спорта:Александр Усик рассказал, что болен "хэппивирусом".

Украинский супертяжеловес Александр Усик обратился к своим фанатам.

Во время прямой трансляции в Instagram боксер решил подшутить над подписчиками, заявив, что он заболел новым типом вируса.

"Я хочу вам в кое-чем признаться. Вот прям откровенно сказать. Я болен. И могу рассказать чем. Новый виток вируса, им болеют многие люди, хотя до конца этого не знают. Но я узнал. Это хэппивирус ("happy" с английского - счастье - прим. ред)", - сообщил украинец.

Напомним, что разразившаяся пандемия коронавируса парализовала практически весь спорт. Из-за болезни приостановили Лигу чемпионов, АПЛ, Серию А, НБА и перенесли ряд Гран-при Формулы-1.