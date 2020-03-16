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Тайсон Фьюри может досрочно завершить карьеру из-за дисквалификации

Тайсон Фьюри может досрочно завершить карьеру из-за дисквалификации
13:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:31-летний чемпион мира в супертяжелом весе рискует досрочно завершить карьеру.

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британский боксёр Тайсон Фьюри и его двоюродный брат Хьюи Фьюри могут получить восьмилетние дисквалификации за применение допинга, сообщает The Guardian.

Британское антидопинговое агентство открыло второе расследование из-за двух проваленных допинг-тестов спортсменов. В 2015 году анализы братьев Фьюри дали положительный результат на запрещённый стероид нандролон. Тогда боксёр утверждал, что это произошло в результате употребления в пищу мяса дикого кабана.

Ранее появилась информация о том, что член команды Фьюри предлагал фермеру из Ланкашира Мартину Керфуту $ 30 тыс. за содействие в сокрытии факта употребления допинга. Промоутер спортсмена Фрэнк Уоррен назвал эту историю чушью.

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31-летний Фьюри провёл 31 бой в карьере, одержав 30 побед, в том числе 21 нокаутом. 22 февраля британец нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и завоевал пояс WBC.

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Тайсон Фьюри, Допинг, Бокс, Новости бокса.
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