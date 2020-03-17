Усик первый: Климас планирует помешать бою Фьюри - Джошуа

Новости спорта:Победитель боя Усик - Чисора становится обязательным претендентом на пояса Энтони Джошуа.

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас настаивает на том, что бой британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри не может состояться в ближайшем времени. Представитель украинца ответил на вопрос о возможном проведении объединительного поединка после защиты титула Джошуа против Кубрата Пулева.

"Как они это могут провести? Прямо сейчас Александр должен победить Дерека Чисору, затем он становится обязательным претендентом по версии WBO. Думаю, Энтони тоже хочет этого поединка. Хорошие бойцы должны сражаться с такими же. Энтни видит хороший вызов в Александре и захочет встретиться, чтобы доказать, что он сильнее".

Мы не хотим долго ждать своей очереди. Александр желает быть на ринге, чтобы быть в тонусе. Было бы большой проблемой не боксировать долгое время".

Напомним, что Дерек Чисора на днях согласовал бой с украинцем Александром Усиком. Поединок состоится 23 мая на арене О2 в Лондоне.

Поединок с Чисорой станет для Усика вторым в супертяжелом весе. Дебютировал украинец в хэвивейте в октябре прошлого года, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.

Победитель боя Усик — Чисора сможет в будущем рассчитывать на встречу с чемпионом мира в супертяжелом весе по трем версиям Энтони Джошуа. Британский чемпион проведет защиту титула против Пулева 20 июня.