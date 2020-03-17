Скачать
Вторник, 17.03.2020
Всему виной коронавирус: матчи сборной Украины не состоятся
Товарищеские поединки Украины с Францией и Польшей отменены
Еще один топовый европейский чемпионат отменен из-за пандемии
Бундеслига официально отменила игры до 2 апреля из-за Коронавируса
Хэй назвал Топ-5 лучших боксеров хэвивейта, упомянув Усика
Усик, Уайт, Поветкин, Уайлдер, Джошуа, Фьюри: Хэй - о лучших боксерах хэвивейта
Ман Сити назвал сумму отступных за свою звезду
Марез может сменить Манчестер Сити на ПСЖ

Усик первый: Климас планирует помешать бою Фьюри - Джошуа

Усик первый: Климас планирует помешать бою Фьюри - Джошуа
15:00 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:Победитель боя Усик - Чисора становится обязательным претендентом на пояса Энтони Джошуа.

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас настаивает на том, что бой британцев Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри не может состояться в ближайшем времени. Представитель украинца ответил на вопрос о возможном проведении объединительного поединка после защиты титула Джошуа против Кубрата Пулева.

"Как они это могут провести? Прямо сейчас Александр должен победить Дерека Чисору, затем он становится обязательным претендентом по версии WBO. Думаю, Энтони тоже хочет этого поединка. Хорошие бойцы должны сражаться с такими же. Энтни видит хороший вызов в Александре и захочет встретиться, чтобы доказать, что он сильнее".

Мы не хотим долго ждать своей очереди. Александр желает быть на ринге, чтобы быть в тонусе. Было бы большой проблемой не боксировать долгое время".

Усик, Уайт, Поветкин, Уайлдер, Джошуа, Фьюри: Хэй - о лучших боксерах хэвивейта

Напомним, что Дерек Чисора на днях согласовал бой с украинцем Александром Усиком. Поединок состоится 23 мая на арене О2 в Лондоне.

Поединок с Чисорой станет для Усика вторым в супертяжелом весе. Дебютировал украинец в хэвивейте в октябре прошлого года, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.

Победитель боя Усик — Чисора сможет в будущем рассчитывать на встречу с чемпионом мира в супертяжелом весе по трем версиям Энтони Джошуа. Британский чемпион проведет защиту титула против Пулева 20 июня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эгис Климас, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Петряк: Живу в "колхозе", так спокойнее (Видео)
02 Экс-наставник Динамо Александр Хацкевич сравнил украинский и российский футбол
03 Украинский игрок Перуджи: Паника и туалетная бумага не помогут от этого вируса (Фото)
04 В Серии А чемпион определится по плей-офф системе
05 Марез может сменить Манчестер Сити на ПСЖ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь