Коронавирус не должен помешать следующему бою Александра Поветкина

Новости спорта:Андрей Рябинский надеется, что бой Поветкин - Уайт состоится вовремя.

Промоутер Александра Поветкина Андрей Рябинский заявил, что сторона россиянина пока не планирует отменять поединок с Диллианом Уайтом из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Боксеры намерены встретиться в ринге 2 мая в Манчестере.

"Коронавирус активно влияет на все сферы жизни и на контакты между людьми и странами. Спорт — не исключение, и присутствуют риски, которые нельзя игнорировать", — заявил Рябинский.

"Мы в постоянном контакте с [промоутером Уайта] Эдди Хирном. Хотя пока мы не планируем отменять бой, правительства постоянно вводят новые меры для борьбы с вирусом, и ситуация с поединком может измениться в любой момент".

"К тому же, ограничения на международном уровне и закрытые границы могут вызвать проблемы при подготовке к бою. Например, могут не прибыть спарринг-партнеры".

В крайнем своем бою Поветкин бился с Майклом Хантером, судьи дали ничью.