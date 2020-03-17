Коронавирус не должен помешать следующему бою Александра Поветкина

Промоутер Александра Поветкина Андрей Рябинский заявил, что сторона россиянина пока не планирует отменять поединок с Диллианом Уайтом из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Боксеры намерены встретиться в ринге 2 мая в Манчестере.
"Коронавирус активно влияет на все сферы жизни и на контакты между людьми и странами. Спорт — не исключение, и присутствуют риски, которые нельзя игнорировать", — заявил Рябинский.
"Мы в постоянном контакте с [промоутером Уайта] Эдди Хирном. Хотя пока мы не планируем отменять бой, правительства постоянно вводят новые меры для борьбы с вирусом, и ситуация с поединком может измениться в любой момент".
"К тому же, ограничения на международном уровне и закрытые границы могут вызвать проблемы при подготовке к бою. Например, могут не прибыть спарринг-партнеры".
В крайнем своем бою Поветкин бился с Майклом Хантером, судьи дали ничью.