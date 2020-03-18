Экс-соперник Тайсона Фьюри Отто Уаллин высказался о шансах Александра Усика в хэвивейте

Новости спорта:Отто Уаллин поделился ожиданиями от предстоящего боя Александра Усика и Дерека Чисоры.

Бывший соперник Тайсона Фьюри швед Отто Уаллин высказался о переходе Александра Усика в супертяжелый вес.

Боксер признался, что ему интересно посмотреть на украинца в этом дивизионе, однако отметил, что первый бой Усик провел не очень хорошо.

"Усик был невероятным в тяжелом весе. Абсолютный чемпион. Он хороший боксер, но мне будет интересно посмотреть, как он будет справляться с супертяжами, где выступают большие парни: Фьюри, Джошуа, Уайлдер. Посмотрим, как Усик с ними справится.

Мне интересен бой Усика с Чисорой. Если честно, я не знаю, кто победит. Как по мне, Усик не очень хорошо провел свой предыдущий бой. Но он хороший боксер. Это будет интересно", - сказал Уаллин в интервью EsNews.