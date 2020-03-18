Дерек Чисора - Александр Усик: Гвоздик высказался о предстоящем бое

Новости спорта:Александр считает, что Дерек Чисора - отличный соперник для Александра Усика.

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) в интервью Luckypunch.net рассказал, почему Александру Усику (17-0, 13 КО) стоит провести второй поединок именно с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), а не сразу биться за титул.

"Я думаю, что Усика очень хорошо ведут в супертяжелом дивизионе. Нет смысла ему сразу боксировать против Фьюри или Джошуа. А Чисора такой соперник, который будет для Саши хорошей проверкой.

Хотя люди тоже могу сказать, что это неправильно. Что-то вроде зачем сразу Чисору, нужно кого-то послабее, а если бы он поступил так, то сказали бы, что Саша мешкобой.

Я думаю, что Дерек – отличный соперник для Сани, чтобы почувствовать супертяжелый вес, ведь он природный супертяж. Плюс также это хороший вариант, чтобы порадовать болельщиков в новом дивизионе.

Предыдущий соперник Чазз Уизерспун – разминочный вариант для первого боя в хевивейте, а британец – это уже совсем другой уровень", - отметил украинец.