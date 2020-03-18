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Бокс. Александр Гвоздик вызвал Артура Бетербиева на реванш

Бокс. Александр Гвоздик вызвал Артура Бетербиева на реванш
11:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский экс-чемпион мира Александр Гвоздик уверен в своих силах.

Украинский экс-чемпион мира Александр Гвоздик прокомментировал возможность ответного боя с россиянином Артуром Бетербиевым. По его словам, он жаждет реванша.

"Я зол, я голоден, из зала не вылезаю. Хочу в ринг, но пока не пускают. Однако, ситуация такая не только у меня, а у всех сейчас, поэтому подождем", — сказал Гвоздик.

"Двигаюсь только вперед, возьмем реванш у Бетербива, что я очень хочу сделать. Ему респект, он крутой чемпион, но я хочу с ним побоксировать еще раз".

Гвоздик должен был вернуться на ринг в андеркарте Ломаченко

Гвоздик в бою с Бетербиевым потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере. До этого на его счету было 17 побед.

Их бой состоялся в октябре прошлого года. Россиянин победил техническим нокаутом в 12-м раунде.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Артур Бетербиев.
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