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Флойд Мейвезер решил отложить свое возвращение на ринг

Флойд Мейвезер решил отложить свое возвращение на ринг
12:45 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Флойд Мейвезер не будет принимать участие в мероприятиях пока ситуация с коронавирусом полностью не разрешится.

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер не вернется в ринг в 2020 году, как предполагалось из-за нескольких смертей в его семье, а также из-за коронавируса, сообщает TMZ Sports.

Сначала мертвой обнаружили мать троих детей боксера, а затем ушел из жизни дядя Мейвезера, который также был его тренером.

Кроме того, боксер опасается коронавируса, который уже объявлен пандемией. Мейвезер не будет принимать участие в официальных поединках до тех пор, пока не успокоится ситуация с вирусом.

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Отметим, что всего в мире зафиксировано 221 тысячу случаев заражения коронавирусом, из которых почти 9 тысяч оказались смертельными.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса.
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