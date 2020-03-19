Флойд Мейвезер решил отложить свое возвращение на ринг

Новости спорта:Флойд Мейвезер не будет принимать участие в мероприятиях пока ситуация с коронавирусом полностью не разрешится.

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер не вернется в ринг в 2020 году, как предполагалось из-за нескольких смертей в его семье, а также из-за коронавируса, сообщает TMZ Sports.

Сначала мертвой обнаружили мать троих детей боксера, а затем ушел из жизни дядя Мейвезера, который также был его тренером.

Кроме того, боксер опасается коронавируса, который уже объявлен пандемией. Мейвезер не будет принимать участие в официальных поединках до тех пор, пока не успокоится ситуация с вирусом.

Отметим, что всего в мире зафиксировано 221 тысячу случаев заражения коронавирусом, из которых почти 9 тысяч оказались смертельными.