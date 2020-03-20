Теофимо Лопес: Не собираюсь ожидать Ломаченко

Новости спорта:22-летний чемпион мира Теофимо Лопес может перейти в первый полусредний вес.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) поделился мыслями о возможном переносе объединительного боя против обладателя поясов WBC/WBA/WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Мы ждали от Ломы и его команды согласия на бой. Думаю, что некоторые моменты во время ведения переговоров его безумно бесили. Он хотел куш побольше, он хотел больший процент от гонорара. Очевидно, что они отправили Ломаченко домой в Украину. Если честно, я просто разочарован из-за всего происходящего и отношения Василия к делу.

Я стараюсь устраивать такие бои для фанатов, но мы не собираемся ждать этого парня. Мы дали ему все, что нужно, и все, чего он хотел. Теперь он жалуется насчет проведения боя в Нью-Йорке. Ломаченко хочет драться в Лас-Вегасе или Кали. Это уже бесит.

Я не собираюсь сидеть как наседка на яйцах, и просто ждать его. Разумеется, я уже давно говорил, что хочу подняться в первый полусредний вес. Я до сих пор об этом думаю. Меня удерживает от этого только бой с Ломаченко. Если мы не подеремся, то это не моя вина. Сейчас наступили тяжелые времена, поскольку не ясно, как все сложится", – сказал Лопес.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко – Лопес должен пройти 30 мая, но на данный момент проведение этого поединка в назначенную дату под большим вопросом.