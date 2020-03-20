Промоутер опроверг отмену боя Джошуа - Пулев

Новости спорта:Поединок Джошуа - Пулев должен состояться 20 июня.

Промоутер болгарского супертяжеловеса Кубрата Пулева Джон Вирт прокомментировал заявление своего клиента о том, что его бой с Энтони Джошуа перенесут на более поздний срок.

"Как я отреагирую на слова Кубрата? Не знаю, что сказать... Мы говорили ему, что возможно бой придется перенести. Но на данный момент ничего не поменялось - поединок Джошуа - Пулев пройдет 20 июня в Лондоне.

Мы же еще не проводили никаких пресс-конференций, не начинали продавать билеты. Я не вижу смысла торопиться. Зачем отменять то, что пройдет аж через 3 месяца? Но даже если это произойдет, мы сперва обсудим это все с нашими коллегами из Matchroom Boxing и Top Rank" - приводит слова Вирта Boxing Scene.

Напомним, недавно Кубрат Пулев заявил, что его поединок с британцем точно не состоится летом.