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Среда, 18.03.2020
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Легендарный боксер Майк Тайсон высказался о возможном бое Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри

Легендарный боксер Майк Тайсон высказался о возможном бое Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри
10:44 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Twitter

Новости спорта:Лгендарный американец, также, посоветовал Деонтею Уайлдеру быстрее вернуться в ринг

Легендарный супертяжеловес Майк Тайсон признался, что хочет увидеть бой Тайсона Фьюри против Энтони Джошуа. Слова американца приводит Boxing Scene:

"Мне очень нравится Фьюри. Я горд тем, что его назвали в мою честь. Я очень это ценю. Когда я впервые услышал эту историю, то был очень благодарен. Его боксерский стиль очень подходит ему. Думаю, это хорошо.

Не знаю, кто победит в его поединке с Энтони Джошуа, но я очень хотел бы посмотреть этот бой. При чем, там на кону будут большие деньги.

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Уайлдер? Ему нужно сразу же возвращаться. Нужно восстановиться, разложить в голове все по местам и вернуться в ринг".

Напомним, Александр Усик противится тому, чтобы Джошуа и Фьюри подрались в 2020 году.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Майк Тайсон.
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