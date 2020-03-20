Боб Арум прокомментировал возможный перенос боя Ломаченко

Новости спорта:Промоутер не стал врать, чтобы обнадежить болельщиков.

Промоутер Боб Арум подтвердил, что поединок за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе между его подопечными Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) придется отложить из-за пандемии коронавируса.

"Я не гений, у меня нет ответов. Я не собираюсь нести какую-то чушь. Я ничего не могу ответить, поскольку не знаю. Я не собираюсь говорить что-то только ради того, чтобы утешить болельщиков.

Мы можем перепланировать бой на июнь. Но разве кто-то знает, что будет в июне? А что нам делать с маем? Мы не знаем. Запланировать поединок и сказать парням, чтобы они начали подготовку к бою в мае, - это непродуктивно, ведь мы ничего не знаем

Мы лишь мелкая деталь в целом колесе. В НБА и Главной лиге бейсбола ничего не знают. Что уж тогда говорить о нас?", - сказал Боб Арум в интервью ESPN.