"У меня есть мечта": Усик не собирается завершать карьеру

Новости спорта:Александр Усик хочет собрать все пояса супертяжелого веса.

33-летний украинский боксер Александр Усик сейчас не думает о завершении карьеры, так как мотивирован продолжать и хочет забрать все пояса супертяжелого веса, как это ему удалось сделать в крузервейте.

"Пока у меня будет оставаться мотивация вставать в 5 утра и тренироваться, я буду боксировать. Вот когда почувствую, что не хочу вылезать из кровати, то задумаюсь о завершении карьеры и старте карьеры в голливудском кино".

"Кроме того, у меня есть мечта: хочу стать абсолютным чемпионом в двух разных весовых категориях", - сказал Усик.

Левченко раскритиковал Усика и Алиева за позицию по коронавирусу.