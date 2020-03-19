Левченко: Ума не приложу, как такие публичные люди как Алиев и Усик говорят глупости о коронавирусе

Новости спорта:Евгений Левченко раскритиковал спортсменов.

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал украинского боксера Александра Усика и экс-игрока Динамо Александра Алиева за их слова о коронавирусе.

Дело в том, что спортсмены усомнились во всей серьезности ситуации с пандемией в мире.

"Я ума не приложу, как такие публичные люди как Алиев и Усик говорят такие глупости о коронавирусе!

У меня двое друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус - это фейк", - написал Левченко в twitter.

Я ума не приложу, как такие публичные люди; Алиев, Усик говорят такие глупости о коронавирусе! У меня 2-е друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус- это фейк. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) March 19, 2020

Следить за ситуацией с коронавирусом за 19 марта можно в этой статье.