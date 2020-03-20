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Энди Руис получит чемпионский шанс

Энди Руис получит чемпионский шанс
19:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:IBF вскоре может назначить отборочный поединок в супертяжелом весе.

IBF может назначить бой между Чарльзом Мартином (28-2-1, 25 КО) и Энди Руизом-младшим (33-2, 22 КО), чтобы определить обязательного претендента на титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Поединок может состояться во второй половине года.

33-летний Мартин в последнем своем бою досрочно выиграл у Джеральда Вашингтона и в настоящее время занимает второе место в рейтинге IBF. Первым является Кубрат Пулев, который скоро будет боксировать с Энтони Джошуа за чемпионский титул.

Энди Руис в последнем своем поединке проиграл Энтони Джошуа в реванше в декабре прошлого года.

Ранее Левченко раскритиковал Усика и Алиева за позицию по коронавирусу.

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Бокс, Новости бокса, Энди Руис, Чарльз Мартин.
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