Энди Руис получит чемпионский шанс

Новости спорта:IBF вскоре может назначить отборочный поединок в супертяжелом весе.

IBF может назначить бой между Чарльзом Мартином (28-2-1, 25 КО) и Энди Руизом-младшим (33-2, 22 КО), чтобы определить обязательного претендента на титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Поединок может состояться во второй половине года.

33-летний Мартин в последнем своем бою досрочно выиграл у Джеральда Вашингтона и в настоящее время занимает второе место в рейтинге IBF. Первым является Кубрат Пулев, который скоро будет боксировать с Энтони Джошуа за чемпионский титул.

Энди Руис в последнем своем поединке проиграл Энтони Джошуа в реванше в декабре прошлого года.

Ранее Левченко раскритиковал Усика и Алиева за позицию по коронавирусу.