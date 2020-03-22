Пулев рассказал, когда состоится бой с Джошуа

Новости спорта:Болгарин Пулев верит, что бой не будет отменен полностью.

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев выразил уверенность в том, что его бой с Энтони Джошуа будет перенесен из-за пандемии коронавируса.

"Бой с Джошуа не состоится 20 июня. Это невозможно, хотя я и готов к нему. Поединок будет перенесен на несколько месяцев. Возможно, он состоится уже в конце года».

Недавно промоутер Эдди Хирн заявил, что в случае переноса боя Джошуа — Пулев приоритетным для Энтони станет объединительный поединок против Тайсона Фьюри.

В связи с пандемией коронавируса почти все бои, запланированные на весну или начало июня, были перенесены на более поздний срок.

По всему миру коронавирусом COVID-19 были заражены свыше 300 тысяч людей, что привело к смерти более 12 тысяч людей.