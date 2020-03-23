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"Нокаутирую его": Уайт пригрозил Джошуа

"Нокаутирую его": Уайт пригрозил Джошуа
09:33 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Диллиан Уайт желает провести бой с британцем Энтони Джошуа.

Британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт заявил о желании провести бой с обладателем титулов IBF, WBA и WBO Энтони Джошуа.

"Это правда, что я хочу встретиться с Джошуа. Думаю, что сразу бы согласился на этот бой. Моя задача - создать наследие. Я нокаутирую Джошуа и стану абсолютным чемпионом мира. Но это случится только в том случае, если Энтони согласится боксировать со мной.

Вот смотрите: Энди Руис нокаутировал Джошуа в июне прошлого года. Если у него получилось, то я наверняка смогу это сделать. Почему? У меня более тяжелый удар, чем у Энди. К тому же, я превосхожу его в плане работы ног", - приводит слова Уайта Sky Sports.

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Напомним, что в следующем поединке, который состоится 2 мая, британец встретится с россиянином Александром Поветкиным.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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