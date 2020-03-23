Лопес завершил профессиональную карьеру боксера

Новости спорта:Экс-чемпион мира Хуанма Лопес завершил боксерскую карьеру.

Пуэрториканский боксер Хуанма Лопес (36-1-6, 32 КО), ранее владевший поясами чемпиона мира в двух различных весовых категориях, объявил о завершении карьеры.

"Я больше не буду надевать перчатки. Я уже не тот, кем был раньше. Пришло время позаботиться о своем здоровье, проводить время с семьей и детьми", — заявил 36-летний Лопес.

В 2008 году в бою с мексиканцем Даниэле Понсе де Леоне Хуанма Лопес завоевал титул WBO во втором легчайшем весе, а в январе 2010 года ему удалось завоевать пояс чемпиона WBO в полулегком весе после победы над Стивеном Луевано из США.

В последнее время Хуан Мануэль выступал не слишком успешно, выиграв лишь два боя из последних шести поединков.

Последним боем пуэрториканца стала встреча с аргентинцем Эмильяно Мартином Гарсия в мае прошлого года, завершившаяся вничью.