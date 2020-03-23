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"Ради этого тренируюсь": Усик заговорил о боях с Джошуа и Фьюри

"Ради этого тренируюсь": Усик заговорил о боях с Джошуа и Фьюри
11:04 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Боксер отметил, что ему не интересен совместный бой Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Украинский супертяж Александр Усик высказал свое желание боксировать против чемпионов дивизиона - обладателя титулов WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа, а также титула WBC Тайсона Фьюри.

"Хочу боксировать с обоими и усердно тренируюсь для этого", - сказал Усик.

Украинец также прокомментировал возможный объединительный бой чемпионов.

"Их совместный бой? Последнее, о чем я думаю - это кто с кем будет боксировать. Никаких прогнозов", - цитирует боксера Sky Sports.

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Отметим, что следующий бой Усика запланирован на 23 мая против Дерека Чисоры. Поединок должен состояться в Лондоне, если его не перенесут из-за пандемии коронавируса и карантина.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик.
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