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Атлас: Бронер нуждается в помощи

Атлас: Бронер нуждается в помощи
12:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Тедди заявил, что боксеру пора взять ответственность за свои действия.

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал поведение экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера, который угодил в несколько скандальных ситуаций.

"Я не хочу смеяться над проблемами других. Грустно видеть Эдриена в таком состоянии, он нуждается в помощи. Лично меня жизнь научила быть ответственным за свои ошибки. Я уверен, что в определенном возрасте он также станет ответственным за себя.

Думаю, что окружение Бронера тоже несет ответственность за эту ситуацию. Не буду утверждать, что они замешаны во всех выходках Эдриена.

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Но эти люди были рядом с ним и зарабатывали деньги. Думаю, что они должны взять на себя хотя бы часть ответственности", - приводит слова Атласа Boxingnews24.

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Бокс, Эдриэн Бронер, Новости бокса, Тедди Атлас.
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