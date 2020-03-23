Атлас: Бронер нуждается в помощи

Новости спорта:Тедди заявил, что боксеру пора взять ответственность за свои действия.

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал поведение экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера, который угодил в несколько скандальных ситуаций.

"Я не хочу смеяться над проблемами других. Грустно видеть Эдриена в таком состоянии, он нуждается в помощи. Лично меня жизнь научила быть ответственным за свои ошибки. Я уверен, что в определенном возрасте он также станет ответственным за себя.

Думаю, что окружение Бронера тоже несет ответственность за эту ситуацию. Не буду утверждать, что они замешаны во всех выходках Эдриена.

Но эти люди были рядом с ним и зарабатывали деньги. Думаю, что они должны взять на себя хотя бы часть ответственности", - приводит слова Атласа Boxingnews24.